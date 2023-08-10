رجال الجمارك الهولنديون يصادرون دفعة كبيرة من المخدرات بميناء روتردام

أفاد مكتب المدعي العام الهولندي بأن سلطات الجمارك بميناء روتردام،صادرت دفعة قياسية من المخدرات تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون يورو.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه "تم العثور على 8 أطنان من المؤثرات العقلية في يوليو، على متن حاوية لشحنة موز، وصلت إلى ميناء روتردام من الإكوادور".

وأكد أن التحقيق لا يزال مستمرا للكشف عن ملابسات القضية، كما تم إتلاف المخدرات المصادرة. ولم يذكر شيئا عن اعتقالات.

وذكرت وسائل إعلام هولندية، في وقت سابق، أن المحكمة قضت بالسجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق، دافيد منديز دا سيلفا، بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت المحكمة إن دافيد دا سيلفا، 40 عاما، تورط في تهريب "الكوكايين" واستيراد دفعتين من نفس المادة وزنهما 74 و105 كيلو غرامات.

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المصدر: غازيتا.رو