"بلومبرغ": الولايات المتحدة قد ترسل عناصر "أف بي آي" إلى الإكوادور للتحقيق في اغتيال مرشح رئاسي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السلطات الأمريكية تدرس حاليا إرسال عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإكوادور، للتحقيق في مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قوله إن "الولايات المتحدة عرضت المساعدة مساء الأربعاء، بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو".

وأوضحت أن "مكتب التحقيقات يساعد بانتظام في مثل هذه التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة".

ويذكر أن المرشح الرئاسي الإكوادوري، فرناندو فيلافيسينسيو، قتل بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو مساء الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووفق ما ذكرته مجلة "سيمانا" الكولومبية، فقد أعلن ممثلو إحدى أكبر العصابات في الإكوادور، "لوس لوبوس"، مسؤوليتهم عن اغتيال فيلافيسينسيو.

إقرأ المزيد

المصدر: RT