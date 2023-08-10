الدفاع الروسية: الطيران الاستراتيجي بعيد المدى ينهي بنجاح رحلة دورية تستغرق 8 ساعات (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إكمال الطائرتين الاسترتيجيتين حاملتي الصواريخ من طراز Tu-160 بنجاح رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، والمحيط المتجمد الشمالي.

وذكرت وزارة الدفاع: أن الطائرتين الاستراتيجيتين أكملتا رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي تستغرق ثماني ساعات تقريبًا. الطائرات الاستراتيجية رافقتها للحماية مقاتلات من طراز Su-35 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

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وقال قائد الطيران بعيد المدى، الجنرال سيرغي كوبيلاش، إن الرحلة تمت بما يتفق مع القواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي.

وشدد على أن "طواقم الطيران بعيد المدى يجرون رحلات منتظمة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والبحر الأسود، وبحر البلطيق، والمحيط الهادئ.

المصدر: تاس