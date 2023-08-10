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الجيش البيلاروسي يحبط محاولات تسلل لمواقع عسكرية

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الجيش البيلاروسي يحبط محاولات تسلل لمواقع عسكرية
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن قواتها أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من محاولات التسلل لمناطق ومرافق عسكرية يمنع دخولها إلا لمن يحق لهم ذلك .

وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية على قناة تليغرام: "تم تسليم عدد من الموقوفين للأجهزة الأمنية المختصة. كما تم احتجاز مشغل طائرة مسيرة حاول إطلاقها فوق موقع إحدى الوحدات العسكرية.

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وبحسب الوزارة ساهمت وسائل الحرب الإلكترونية في منع عدة محاولات لتحليق طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية مغلقة.

المصدر: تاس

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