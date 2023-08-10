الجيش البيلاروسي يحبط محاولات تسلل لمواقع عسكرية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vu7d
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن قواتها أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من محاولات التسلل لمناطق ومرافق عسكرية يمنع دخولها إلا لمن يحق لهم ذلك .
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية على قناة تليغرام: "تم تسليم عدد من الموقوفين للأجهزة الأمنية المختصة. كما تم احتجاز مشغل طائرة مسيرة حاول إطلاقها فوق موقع إحدى الوحدات العسكرية.
وبحسب الوزارة ساهمت وسائل الحرب الإلكترونية في منع عدة محاولات لتحليق طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية مغلقة.
المصدر: تاس