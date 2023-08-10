بريطانيا.. مواجهات في شارع أكسفورد بعد دعوات لسرقة المحال (فيديوهات)

انتشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للهجوم على شارع أوكسفورد في العاصمة البريطانية لندن، وسرقة المحلات التجارية.

وقد ألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص وأصدرت العشرات من أوامر التفريق، بعد أن تجمع مئات المراهقين خارج متجر JD Sports في أكثر شوارع التسوق ازدحاما بالعاصمة في استجابة واضحة لدعوات تمت مشاركتها على نطاق واسع على تطبيقات "تيك توك" و"سناب تشات" تحث على المشاركة في سرقة متجر Oxford Circus JD في الساعة 3 مساء يوم أمس الأربعاء.

Watch the heavy police presence on Oxford Street in London after a TikTok post advertised what appears to be an organised mass shoplifting.



Read more: https://t.co/PIErEKYWVNpic.twitter.com/TEXX1f65Gy — Sky News (@SkyNews) August 10, 2023

وقالت شرطة لندن: "نحن على دراية بالتكهنات عبر الإنترنت حول فرص ارتكاب جرائم حول شارع أكسفورد"، مضيفة: سيكون هناك عدد كبير من ضباطنا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة القادمة. يمكن لأي شخص يرتكب جريمة أن يتوقع أن يتم التعامل معه بحزم".

Young people meet up on Oxford street to commit criminal acts in broad daylight. This is how little they fear the law in our capital city.



It’s a pity Sadiq Khan hasn’t found a way to charge £12.50 to stop lawlessness in London.



pic.twitter.com/xVHV2gWkTq — Chris Rose (@ArchRose90) August 9, 2023

من جهته، حث عمدة لندن صادق خان الناس على عدم المشاركة في هذه الدعوات، وقال: "أنا قلق من هذا الهراء الذي رأيناه على تيك توك وهو يشجع الناس على الذهاب إلى شارع أكسفورد.. أود أن أطلب من أي شخص رأى هذه الدعوة، عدم الذهاب إلى شارع أكسفورد. لا تسمح لنفسك بالوقوع في منطقة يمكن أن تكون منطقة عالية الجريمة".

ومع تجمع الحشود في الشارع المزدحم، أغلقت المتاجر القريبة أبوابها لفترة وجيزة، خوفا من القادم.

ومساء الأربعاء، أعلنت شرطة العاصمة أنها أصدرت 34 أمر تفريق واعتقلت تسعة أشخاص.

ورغم الدعوات إلى عدم المشاركة والاعتقالات التي نفذت، تجمع اليوم الخميس عدد من الشبان في الشارع التجاري، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة.

UK: Tense situation and clashes were reported on Oxford Street in London following calls to loot shops which were widely reported on Tiktok.



Home Secretary Suella Braverman has called for those responsible for disorder to be "hunted down" and jailed. pic.twitter.com/ScoJQ0EJly — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 10, 2023

بدورها، دعت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا) إلى "معاقبة ومحاسبة" المسؤولين عن الاضطرابات في شارع أكسفورد، مشددة على أنه "لا يمكننا السماح لهذا النوع من الفوضى التي شوهدت في بعض المدن الأمريكية بالخروج إلى شوارع المملكة المتحدة".

We cannot allow the kind of lawlessness seen in some American cities to come to the streets of the UK.



The police have my full backing to do whatever necessary to ensure public order. 1/2 https://t.co/IgKQbPM4zw — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) August 10, 2023

وأضافت: "الشرطة تحظى بدعمي الكامل للقيام بكل ما هو ضروري لضمان النظام العام. لا أتوقع أقل من شرطة العاصمة وقد طلبت تقريرا كاملا عن الحادث".

المصدر: "الغارديان" + RT