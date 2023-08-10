"شبيغل" تكشف دوافع ضابط الجيش الألماني الموقوف بتهمة التجسس لصالح روسيا

ذكرت مجلة "شبيغل" نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية، أن ضابط الجيش الألماني الذي اعتقلته السلطات بمزاعم الاشتباه في تعاونه مع روسيا، فعل ذلك لدوافع شخصية.

وتقول المجلة إن السلطات الألمانية ترى من خلال التحقيقات أن المشتبه به فعل ذلك للفت الانتباه ورفع مستواه وشأنه وعدم رضاه عن نشاطه المهني.

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وتضيف المجلة أن السلطات اكتشفت هذه الحادثة في بدايتها حينما حاول المشتبه به في أول محاولة له للاتصال بالقنصلية العامة الروسية في بون. مرسلا رسالة عبر البريد الالكتروني في محاولة للتعاون مع الاستخبارات الروسية والتي أثارت (الرسالة) في الحال انتباه الاستخبارات الألمانية التي قررت اعتقاله بمزاعم أن المعتقل وافق على نقل الجزء الأول من الوثائق.

ووفق المجلة، لا يتضمن التحقيق حتى الآن أي دليل على أن المعتقل قام بالفعل بتسليم معلومات سرية.

وترى المجلة أن المعلومات المتعلقة بشراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35 أو نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي Arrow 3 قد تهم الجانب الروسي.

وأعلن مكتب المدعي العام الألماني، أمس الأربعاء، عن اعتقال مواطن ألماني في مدينة كوبلنز (ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية) بغرب ألمانيا للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.

والمشتبه به "توماس" موظف في المكتب الفيدرالي للأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات في الجيش الألماني.

وزعم مكتب المدعي العام أنه "منذ مايو 2023، تقدم بمحض إرادته مرارا إلى القنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين وعرض التعاون".

المصدر: تاس