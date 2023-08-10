الأول منذ عقود.. قرش يهاجم امرأة في نيويورك (فيديو)

قالت السلطات الأمريكية إن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما تعرضت لهجوم من قرش مفترس في روكواي بيتش، في هجوم هو الأول في مياه مدينة نيويورك منذ عقود.

وقالت متحدثة باسم إدارة الحدائق بالمدينة، إن المرأة التي تدعى تاتيانا كولتونيوك قيل إنها من أوكرانيا، تعرضت للعض في ساقها اليسرى عندما كانت تسبح بالقرب من بيتش 59. وانتزع القرش بعضته جزءا من ساقها، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.

وكانت كولتونيوك تسبح بمفردها عندما سمع رجال الإنقاذ صراخها طلبا للمساعدة، وفقا لتقرير الشرطة، الذي أكد أن حالة المرأة "خطيرة لكنها مستقرة".

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A shark attacked a 65 year old Ukrainian woman Tatyana Koltunyuk in Rockaway beach in New York, USA. Such an incident happened here for the first time in 70 years. Rescuers noticed this in time and rescued her from the water. pic.twitter.com/B9gMw7Uwh9 — Astra MK (@TONYK619) August 9, 2023

وأشار تقرير الشرطة إلى أن السيدة فقدت حوالي 20 رطلا من لحمها نتيجة العضة.

ووفقا لملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا، وهو قاعدة بيانات لجميع هجمات أسماك القرش المعروفة، كان هناك 20 هجوما غير مبرر لأسماك القرش في ولاية نيويورك منذ عام 1837.

New York Sahilinin 3 metre açıklarında yüzen 65 yaşındaki Tatyana Koltunyuk isimli Ukraynalı kadına köpekbalığı saldırısı oldu



Aynı sahilde yaklaşık 70 yıldır köpekbalığı saldırısı olmadığı açıklandı pic.twitter.com/y8ZTY5F0D8 — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) August 9, 2023

وذكر أن الهجوم الذي تعرضت له كولتونيوك، هو أول هجوم مؤكد من قبل أسماك القرش في مدينة نيويورك منذ الخمسينيات. وكانت آخر عضة سمكة قرش موثقة في المدينة المدرجة في قاعدة البيانات في عام 1958، عندما تعرض رجل للعض من قبل سمكة قرش بعد استفزازها.

المصدر: "نيويورك تايمز"