اعتبر الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين أن "الدول الغربية تنتقل إلى الخطة B في أوكرانيا، لأن هزيمة روسيا عسكريا لم تتحقق وأدركوا أن الهجمات الجديدة لن تحقق النجاح".





ويقول الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "لقد بدأوا في الانتقال إلى الخطة B، التي يجب أن تكرر نتيجة الحرب العالمية الأولى، عندما كانت روسيا منهكة وكانت تعيش أزمة سياسية".

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ووفقا له، من أجل تنفيذ هذه الخطة، يجب على الدول الغربية عمل كل ما بوسعها للنهوض بالصناعات العسكرية لكي تتجاوز قدرات روسيا.

ويقول: "ستشارك بولندا في اللعبة وتستولي على مناطق أوكرانيا الغربية، إذا لم تقاوم، وتصبح هذه المناطق نقطة انطلاق، مع أنه من غير المحتمل أن تورط نفسها في صراع مع روسيا، من دون الناتو. وانضمام الناتو يعني حربا نووية".

ووفقا له، من المهم الآن أن تشن القوات الروسية الهجوم.

ويقول: "الدفاع لا ينتصر في المواجهة المسلحة. الدفاع ضروري لإعداد قوات مسلحة جديدة، عليها إظهار مستوى جديد في العمليات القتالية".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"