روسيا.. تسعة أشخاص في عداد المفقودين إثر انفجار مصنع "زاغورسك"

سجلت خدمات الطوارىء الروسية فقدان 9 أشخاص عقب انفجار في مصنع "زاغورسك" بمدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، أن 25 شخصا أصيبوا في انفجار مصنع "زاغورسك"، حيث يتلقون العلاج حاليا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما توجد بينهم 6 حالات خطيرة.

وقد شارك 26 فريقا متنقلا ومروحيتان بجميع الإجراءات الطبية اللازمة، بضواحي موسكو في مكان الحادث.

ويذكر أن انفجارا ضخما هز مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.

كما قال حاكم مقاطعة موسكو إن 52 شخصا تقدموا للحصول على المساعدة الطبية، بعد الانفجار القوي المسجل، لكن لجنة التحقيق استبعدت فرضية أن تكون طائرة مُسيرة وراء الحادثة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس