الولايات المتحدة ترفض إعفاء العراق من تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا

قال رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ العقوبات ضد روسيا، ولا توجد تغييرات في هذه السياسة.

وأجاب ميلر بالنفي على سؤال عن إعفاء العراق من القيود المفروضة حتى يتمكن من سداد الدفعات المالية المستحقة للشركات الروسية في إطار التعاون القائم بين الجانبين.

وقال: "نواصل تطبيق جميع العقوبات ضد روسيا، ولا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بالعراق وروسيا". وأضاف: "سنواصل فرض قيود على روسيا لتقليص عائداتها من قطاع النفط والغاز".

بالإضافة إلى ذلك، نسب ميلر إلى روسيا مزاعم بـ"استغلال اعتماد الدول الأخرى على الطاقة الروسية لفرض نفوذها"، ثم أضاف: "لا، لن نغير عقوباتنا".

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وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتزم فرض قيود على العراق لتعاونه مع الشركات الروسية، أشار ميلر إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ جميع العقوبات.. لكنني لن أتحدث عن أي إجراء محدد هنا".

ويذكر أن الجانب الروسي أشار في أكثر من مناسبة إلى أن العقوبات الأمريكية القسرية أحادية الجانب، وسيلة للمنافسة غير العادلة.

المصدر: تاس