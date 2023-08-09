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موسكو تدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق في قائمة المطلوبين

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موسكو تدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق في قائمة المطلوبين
Al friendster/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن إدراج وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاغورودنيوك، على قائمة المطلوبين بموجب مادة القانون الجنائي الروسي.

وبحسب قاعدة بيانات الوزارة، فإن "زاغورودنيوك أندريه بافلوفيتش، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي الروسي".

وفي يوليو الماضي، أفادت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين وجهوا تهما غيابية ضد زاغورودنيوك والرئيس السابق لمقر العمليات المشتركة للقوات الأوكرانية، إيغور تانتسيور.

وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.

وفي نهاية ديسمبر 2022، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين بموجب المادة المتعلقة باستخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة (الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية).

المصدر: تاس

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