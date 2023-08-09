الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على إدلائه بتصريحات "منافية للأعراف الدبلوماسية"

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني احتجاجا على إدلائه بتصريحات "منافية للأعراف الدبلوماسية"، وذلك غداة دعوته طهران للإفراج عن موقوفين، بينهم صحافيون.

وقالت الخارجية الإيرانية إنها استدعت السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته أنه "محتوى ذو طابع تدخلي".

وأضافت أنها أبلغت السفير، سايمون شيركليف، عن "احتجاجها الشديد" على مواقفه "غير المدروسة.. وغير المسؤولة" والمنافية "للمعايير والأعراف الدبلوماسية".

وأشاد السفير سايمون شيركليف، في وقت سابق، "بجميع الصحافيين الممنوعين من أداء عملهم ويواجهون تهديدات على أمنهم"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافيين في إيران.

وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كررنا دعوتنا لإيران بالإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين اعتباطيا".

كما ذكرت صحيفة "الشرق" أن "أكثر من 90 صحافيا اعتقلوا أو استجوبوا في إيران منذ أن تفجرت الاحتجاجات العام الماضي. وأطلق سراح معظمهم بكفالة أو بموجب عفو، لكن مصير 11 صحافيا، بينهم ستة موقوفون وخمسة آخرون ينتظرون الأحكام، لا يزال مجهولا".

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب