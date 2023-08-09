"تسنيم": إيران تتوصل إلى تكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

أفادت وكالة "تسنيم" بأن متخصصي الصناعة الدفاعية في إيران توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم صواريخ فرط صوتية، التي تخضع للاختبار حاليا.

وأكدت "تسنيم" أن المتخصصين في الصناعة الدفاعية في البلاد قد توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم وتصنيع صواريخ كروز فرط صوتية، لافتة إلى أن هذا الصاروخ، الذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.

ورأت "تسنيم" أن التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير، وسيكون من الصعب للغاية مواجهتها، حيث كانت صواريخ كروز الإيرانية تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته.

وحسب "تسنيم"، فإن استخدام المحركات النفاثة التضاغطية في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية يعتبر أمرا مهما لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد الفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى، ستسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة، إذ كان لهذه المحركات النفاثة التضاغطية قوة دفع ثابتة في النماذج المبكرة، ولديها القدرة على التحكم في مقدار الدفع في النماذج الأكثر تقدما.

وأوضحت وكالة "تسنيم" أنه مع استحواذ إيران على تكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية، تكون في الواقع، حصلت أيضا على جيل جديد من المحركات النفاثة تسمى المحركات النفاثة التضاغطية، مشيرة إلى أنه نظرا لأن امتلاك هذه التكنولوجيا يزيد بشكل كبير من السرعة المميزة لجميع أنواع الأجسام الطائرة والأسلحة الطائرة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية وما إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لهذه المحركات في تطوير الأسلحة العسكرية.

ولفتت "تسنيم" إلى أنه تم تسليم صاروخ كروز "أبو مهدي" البحري، بمدى 1000 كلم وقدرة على مهاجمة أهداف بحرية بزاوية 360 درجة منذ مدة بعيدة إلى القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أنه على هذا النحو، تكون القوات البحرية الإيرانية باتت مجهزة بصواريخ يصل مداها من 10 إلى 1000 كلم، وهي قادرة على استهداف جميع أنواع الأهداف البحرية حتى من أعماق البلاد.

وأوضحت "تسنيم" أنه بالرغم من عدم نشر المزيد من المعلومات حول ميزات هذا الصاروخ الجديد، والخاص للصناعة الجوية فضائية التابعة لوزارة الدفاع، يبدو أن امتلاك إيران لصواريخ كروز فرط صوتية سيفتح صفحة جديدة من القوة الدفاعية الإيرانية.

المصدر: "تسنيم"