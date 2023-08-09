رد فرنسي على اتهامات المجلس العسكري النيجري بخرق أجواء البلاد ومهاجمة القوات المحلية

نفى مصدر حكومي فرنسي اتهامات المجلس العسكري في النيجر للقوات الفرنسية بخرق المجال الجوي للبلاد ومهاجمة قواته لتحرير إرهابيين.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "الرحلة الجوية التي حصلت صباح اليوم الأربعاء، تمت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري"، مضيفا أن "القوات الفرنسية لم تحرر أي إرهابي".

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ويأتي الرد الفرنسي على اتهامات المجلس العسكري في النيجر بخرق أجواء البلاد ومهاجمة القوات النيجرية، حيث جاءت في وقت سابق من نهار اليوم الأربعاء، على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، الذي قال: "في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، تعرض موقع للحرس الوطني بمنطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، حيث تم تحرير 16 إرهابيا مسجونين في البلاد".

وذكر أن "العناصر الإرهابية التي تم تحريرها متورطة في 3 عمليات على أراضي النيجر".

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ويذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" سبق أن لوحت بإمكانية استخدام القوة في حال عدم إعادة الرئيس النيجري المخلوع، محمد بازوم، في غضون أسبوع، حيث انتهت مهلة هذا الإنذار يوم الأحد الماضي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن القوات المسلحة للنيجر، نشرت تعزيزات في العاصمة نيامي استعدادا لتدخل عسكري محتمل.

المصدر: فرانس برس + وكالات