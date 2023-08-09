الولايات المتحدة تفرض حظر تأشيرات على 101 من المسؤولين البيلاروسيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على إصدار تأشيرات دخول أمريكية على 101 من المسؤولين الحكوميين البيلاروسيين والأفراد المرتبطين بهم.

وتلا بلينكن بيانا جاء فيه: "نفرض قيودا على إصدار التأشيرات على 101 من مسؤولي النظام (بيلاروس) وآخرين مرتبطين بهم"، كما يشير البيان إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بسبب "تقويض أو إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في بيلاروس".

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وأوضح بلينكن أيضا أن قائمة المسؤولين المعاقبين تتضمن عددا من القضاة.

المصدر: تاس