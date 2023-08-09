حاكم بيلغورود: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء قصف أوكراني

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين نتيجة قصف أوكراني لبلدة غوركوفسكي.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام" أن "بلدة غوركوفسكي بمنطقة غريفورون الحضرية قد تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، حيث انفجرت 5 قذائف في وسط البلدة بجوار المدرسة، ما تسبب بمقتل شخص جراء إصابته بشظايا قاتلة، فيما أصيب أربعة آخرون، من بينهم ثلاثة جرحوا بشظايا في الأطراف السفلية وامرأة أصيبت بشكل طفيف".

وأضاف حاكم مقاطعة بيلغورود أن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الضحايا إلى المستشفيات، فيما يتواجد في موقع الاستهداف رئيس المنطقة، غينادي بونداريف، والخدمات التشغيلية والطوارئ، مؤكدا أن العمليات جارية.

المصدر: نوفوستي