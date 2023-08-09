روسيا.. لجنة التحقيق تنفي فرضية تفجير مصنع "زاغورسك" بطائرة مسيرة

قال حاكم مقاطعة موسكو إن 52 شخصا تقدموا للحصول على المساعدة الطبية، بعد الانفجار القوي المسجل بمصنع مدينة سرغييف بوساد، لكن لجنة التحقيق استبعدت فرضية أن تكون مُسيرة وراء الحادثة.

ولفت الحاكم، ردا على أسئلة الصحفيين، إلى أن السلطات المختصة لم تؤكد الرواية القائلة إن طائرة بدون طيار قد تكون من تسببت في الانفجار.

وأكد المصدر نفسه أن السلطات ستتكفل بعملية إصلاح الأضرار المترتبة عن الانفجار وتكلفتها في سيرغييف بوساد.

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من جهتها، أكدت أولغا فرادي، كبيرة مساعدي رئيس المكتب الرئيسي للجنة التحقيق، أن الانفجار لم يتم جراء طائرة مسيرة وفق معلومات التحقيق.

ويذكر أن انفجارا ضخما سجل في مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية في سرغييف بوساد بضواحي موسكو، نهار اليوم الأربعاء، حيث قالت التحقيقات إن الحادث وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل حيز مصنع "زاغورسك"، فيما رُفعت دعوى جنائية بشأن مخالفة متطلبات السلامة الصناعية.

المصدر: نوفوستي