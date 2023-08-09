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نائب تركي: أنا لست عربيا لأحيي الناس بـ"السلام عليكم" (فيديو)

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نائب تركي: أنا لست عربيا لأحيي الناس بـ
جمال إنجينورت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائب التركي جمال إنجينورت وهو ينتقد إلقاء التحية "بالسلام عليكم"، بحجة أنه تركي وليس عربيا.

وخلال اجتماع في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى، قال إنجينيورت من الحزب الديمقراطي في اسطنبول: "لقد اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة قضية غابات أكبيلين،(في إشارة إلى مشروع توسيع منجم فحم المثير للجدل في تركيا بين المدافعين عن البيئة). ولكن بقدر ما رأيت في الاجتماع، لم يكن هناك شيء في أكبيلين".

وأضاف: "نحن نقول إن الأمم متفتحة، رئيسك للشؤون الدينية يقول: "لا تقل صباح الخير".  ماذا سنقول؟ ما الذي يزعجك بهذا؟ هل أنا عربي؟ أنا تركي، ابن رجل تركي".

وارتفعت الأصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية منددة بكلام إنجينيورت، الذي رد عليهم: "لا تصرخوا من هناك! تعالوا إلى هنا!"، مما زاد من حدة التوتر داخل القاعة.

المصدر: "yenicaggazetesi"

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