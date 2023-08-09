الكشف عن قيمة أضرار الكوارث الطبيعية في العالم خلال 6 أشهر
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بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالى 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، حسب شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.
وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من عام 2022، حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار، فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.
المصدر: أ ف ب