الخارجية الروسية: تدخل "إيكواس" العسكري في النيجر لن يسهم في تطبيع الوضع هناك

أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالخارجية الروسية أليكسي زايتسوف، أنه من غير المرجح أن يسهم تدخل منظمة "إيكواس" العسكري بتطبيع الوضع في النيجر.

وقال زايتسوف: "نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الإفريقية لمساعدة شعب النيجر على الخروج من الأزمة. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل".

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وأضاف: "نعول على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار مزيد من الجهود الدبلوماسية لمجموعة "إيكواس" بشأن النيجر".

يذكر أن قمة مجموعة "إيكواس" ستنعقد في 10 أغسطس في أبوجا عاصمة نيجيريا، لبحث الوضع في النيجر.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن القادة العسكريين لدول "إيكواس" اجتمعوا لوضع خطة للتدخل العسكري في النيجر، على خلفية إطاحة العسكريين بالرئيس محمد بازوم مؤخرا.

المصدر: سبوتنيك