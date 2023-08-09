شجار جماعي على رصيف ميناء أمريكي يثير جدلا بشأن العنصرية (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو مشاهد شجار جماعي بين مجموعة من البيض والسود على ضفة نهر في ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وادعى أحد الشهود أن القتال بدأ بسبب جدل حول قارب عائم كان يسد الرصيف، حيث كان قارب آخر يحاول الرسو. ويظهر الفيديو مشاهد مروعة، حيث يبدو أن مسألة العرقية ساهمت باندلاع الشجار بين الجانبين، وتفاقمت بسبب العنصرية.

Fight between Black and White people at the Montgomery, Alabama Riverboat ride. pic.twitter.com/fob3yAnH0G — Derenic Byrd (@DerenicByrd) August 6, 2023

من جهتها، قالت شرطة مونتغومري إنها استجابت لتقارير عن حدوث اضطرابات على ضفة النهر في حوالي الساعة 7 مساء يوم السبت. وأضافت أنه تم اعتقال عدة أشخاص، وما زالت التهم معلقة.

Suspects detained after Saturday night brawl on Riverfront Park dock



Fight began between several white people and one Black man, apparently over dock space reserved for riverboat.



Several people were taken into custody Saturday night after a fight on the dock at Montgomery’s… pic.twitter.com/HZUtSlj612 — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) August 7, 2023

وتظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال البيض يجلسون على ممشى الميناء مكبلين بالأصفاد، بينما تم اقتياد الرجال السود بعيدا عن مكان الحادث.

Montgomery Riverboat fight Part 2. pic.twitter.com/dp3IciHml9 — Derenic Byrd (@DerenicByrd) August 6, 2023

وأثار الحادث جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية بسبب العنصرية، معيدا للأذهان الاعتداءات التي تعرض لها أشخاص من ذوي البشرة السوداء من طرف الشرطة الأمريكية.

المصدر: ديلي ميل