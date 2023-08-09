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شجار جماعي على رصيف ميناء أمريكي يثير جدلا بشأن العنصرية (فيديو)

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شجار جماعي على رصيف ميناء أمريكي يثير جدلا بشأن العنصرية (فيديو)
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أظهرت لقطات فيديو مشاهد شجار جماعي بين مجموعة من البيض والسود على ضفة نهر في ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وادعى أحد الشهود أن القتال بدأ بسبب جدل حول قارب عائم كان يسد الرصيف، حيث كان قارب آخر يحاول الرسو. ويظهر الفيديو مشاهد مروعة، حيث يبدو أن مسألة العرقية ساهمت باندلاع الشجار بين الجانبين، وتفاقمت بسبب العنصرية.

من جهتها، قالت شرطة مونتغومري إنها استجابت لتقارير عن حدوث اضطرابات على ضفة النهر في حوالي الساعة 7 مساء يوم السبت. وأضافت أنه تم اعتقال عدة أشخاص، وما زالت التهم معلقة. 

وتظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال البيض يجلسون على ممشى الميناء مكبلين بالأصفاد، بينما تم اقتياد الرجال السود بعيدا عن مكان الحادث.

وأثار الحادث جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية بسبب العنصرية، معيدا للأذهان الاعتداءات التي تعرض لها أشخاص من ذوي البشرة السوداء من طرف الشرطة الأمريكية.

المصدر: ديلي ميل

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