صحيفة: بريطانيا تعقد اتفاقا مع تركيا لمحاربة منتجي القوارب لفائدة المهاجرين

أفادت صحيفة "تلغراف" بأن بريطانيا عقدت اتفاقا مع تركيا بشأن محاربة منتجي القوارب التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين للوصول إلى المملكة المتحدة بحرا.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية البريطانية أن سلطات المملكة المتحدة تعتزم إنشاء مركز في تركيا، ستنسق من خلاله الأجهزة الأمنية في البلدين، العمليات ضد منتجي القوارب المطاطية التي يستخدمها المهاجرون للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.

وكشفت الصحيفة بيانات الوكالة الوطنية لمحاربة الجريمة في بريطانيا، التي تشير إلى أن معظم القوارب التي يستخدمها مهربو البشر، تنتج في تركيا، ثم يتم تزويدها بمحركات صينية الصنع، لتنقل بعد ذلك إلى ألمانيا أو بلغاريا، وبعد ذلك إلى فرنسا.

وحسب معطيات مصادر الصحيفة، فإن ما بين 80 و90% من القوارب مصدرها تركيا.

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وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القارب الواحد تبلغ نحو ألف جنيه استرليني، ويمكن لكل قارب أن ينقل أكثر من 50 شخصا، كما يدفع كل مهاجر لعصابات تهريب البشر ما بين ألفين إلى 4 آلاف جنيه استرليني.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أنه "يجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لدحر العصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب".

ويذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر بحر المانش هذا العام بلغ أكثر من 15 ألف شخص.

المصدر: "تلغراف"