بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بحثا خلالها تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين والاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة.

وجاء في بيان الكرملين أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي قدم تقييما ايجابيا لنتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في سان بطرسبورغ، مشيرا إلى أنها ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية".

وأضاف البيان أنه "في استمرار لاجتماع 29 يوليو المنفصل بين بوتين ورامافوزا، تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب إفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائدين ملتزمان بشكل متبادل بمزيد من التفاعل البناء على جدول الأعمال الدولي الحالي، بما في ذلك الاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة في 23 و24 أغسطس في جوهانسبورغ.

المصدر: RT