إسلام آباد تتوجه بطلب لطالبان مستشهدة بآية قرآنية    

توجه رئيس الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، إلى طالبان، بطلب مقتبس من آية قرآنية.

وقال منير في رسالته مقتبسا الآية القرآنية من سورة الرحمن: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، وذلك في إشارة إلى وقائع مشاركة المواطنين الأفغان في تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الباكستانية، التي تهدد السلم والاستقرار الإقليميين وتعتبر انتهاكا لاتفاق الدوحة من قبل طالبان.

ووفقا لما أفاد به مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوى لوسائل إعلام غربية، فإن طالبان أرسلت إليهم مرسوما موقعا من أميرهم، هيبة الله أخوندزاده، يصف فيه "نقل الجهاد المسلح خارج أفغانستان بأنه "حرام"، علاوة على ذلك ، فهو لا يشمل مقاتلي طالبان الأفغانية فحسب، بل يشمل أيضا جميع الجماعات التي أقسمت على الولاء لها".

وأشارت وكالة سبوتنيك "أفغانستان" عبر "تلغرام" أن المرسوم موجه أيضًا إلى حركة طالبان في باكستان، حيث طالبت باكستان بنشر الوثيقة على الرأي العام، لكن طالبان ردت بأن ذلك لم يكن ضروريا، فقد تم تزويد جميع الأطراف المعنية بها عبر القنوات الداخلية.

المصدر: "تلغرام" سبوتنيك