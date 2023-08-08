كييف تكشف عن "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية"

نشر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" التي تم وضعها للتوصل إلى تسوية للأزمة.

ونُشرت الوثيقة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية"، حيث تشرح النقاط العشر لـ"صيغة السلام" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

ووفقا للوثيقة، فإن إحدى النقاط المهمة هي "ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة في أوكرانيا"، فضلا عن ضمان "الدور الرائد الذي ستلعبه" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ذكرت الوثيقة أنه "بالنسبة للأمن الغذائي، لا يمكن ذلك إلا من خلال تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق عبر موانئ البحر الأسود".

ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار و"كافة مطالب موسكو المعروفة للجميع".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو أشارت مرات عديدة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت على المستوى التشريعي حظرا على ذلك.

كما ندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، باستمرار الأنغلوساكسونيين وحلفائهم بعقد المنتديات الهزيلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من البلدان للانخراط في ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" للسلام.

وأشار لافروف إلى أنه "على من يداعبهم الغرب لجرهم إلى "صيغة زيلينسكي" أن يدركوا أن الأمر يتعلق بمصير ملايين الروس الذين يسعى نظام كييف للقضاء عليهم".

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المصدر: نوفوستي