"إيكونوميست": 80٪ من مواطني النيجر يؤيدون المجلس العسكري

نقلت صحيفة "إيكونوميست" عن دراسة أجرتها شركة Premise Data في النيجر أن حوالي 80٪ من المستطلعين يؤيدون خطوات المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وكتبت الصحيفة: "أظهرت دراسة أجريت بعد الانقلاب أن 78٪ من المستطلعين يؤيدون خطوات المجلس العسكري".

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وأشارت الدراسة إلى أن 73٪ من المستطلعين يعتبرون أن الانقلابيين يجب أن يبقوا في السلطة "لفترة طويلة أو لحين إجراء انتخابات جديدة".

وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن الكثير من سكان نيامي العاصمة رحبوا بالانقلاب لمعارضتهم الرئيس المخلوع وأملا بسماع صوتهم بعد أعوام من تجارب مريرة مع حكم قام على الوعود الفارغة.

وأكدت الوكالة أن "سكان العاصمة ولا يخفون انتقادهم لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي ما زالت تتمتع بنفوذها، ويعتبرون أنها دعمت بازوم وطبقته السياسية المكروهة".

المصدر: وكالات