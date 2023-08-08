العثور على مهاجر ميتا في جبال الألب الفرنسية

عثر على مهاجر ميتا في جبال الألب الفرنسية، على أحد الطرق الجبلية الرئيسية التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين لعبور الحدود الفرنسية الإيطالية.

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وقال مدعي عام المنطقة فلوران كروهي، اليوم الثلاثاء، إن راكب دراجة جبلية عثر على الجثة في طريق غوندران العسكري، وهو مسار يمكن للمتنزهين الوصول إليه وكذلك المركبات رباعية الدفع.

وأضاف أن الراحل شاب "توفي من فترة قصيرة" على ما يبدو، مشيرا إلى أن "جثته لا تحمل آثار عنف أو عراك". وتوجه خبراء تحديد الهوية إلى المكان أمس الاثنين لأخذ عينات وتحليل الحمض النووي من أجل التعرف على هوية المهاجر.

وخلال فصل الصيف، يعبر الكثير من المهاجرين الحدود الفرنسية الإيطالية سيرا على الأقدام، على مستوى مونجينيفر للوصول إلى بريانسون، إحدى أبرز نقاط العبور غير الشرعية بين البلدين منذ 2017.

المصدر: أ ف ب