اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني (صور)

أعلنت شرطة لندن اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة.

وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتم السيطرة على الحادث الآن.

أما الرجل الذي تعرض للطعن في ذراعه فقد عولج في مكان الحادث ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى.

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Various roads closed around the British Museum



Reports of a stabbing there this morning.



Local Police say a suspect has been arrested and that they are “dealing with it”@LBC@LBCNewspic.twitter.com/8IHgf4lcuX — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023

وقالت الشرطة في بيان إنه "تم القبض على رجل للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي خطير، بعد حادثة منعزلة عند تقاطع شارع راسل / شارع المتحف حوالي الساعة 10 صباحا. تم نقل رجل إلى المستشفى مصابا بطعنة، مؤكدة أن "الحادث منفرد ولا توجد مخاطر معلقة على الجمهور، كما أنه لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب".

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Met Police confirm that they have arrested a man on suspicion of GBH following an incident outside the British Museum



It happened at around 10am



Also confirm a man was treated for a stab wound to the arm at the scene and taken by London Ambulance Service to hospital@LBCpic.twitter.com/kvu22qtveQ — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023

وبحسب ما ورد تم إجلاء الزوار من المتحف، فيما قال المتحف البريطاني في منشور على منصة X (تويتر سابقا): "المتحف مغلق مؤقتا بسبب حادث قريب. سنقوم بتحديث المعلومات لاستقبال الزوار بمجرد أن نتمكن من إعادة الفتح".

The Museum is temporarily closed due to an incident close by. We will update visitors as soon as we are able to reopen. — British Museum (@britishmuseum) August 8, 2023

المصدر: "الإندبندنت" + RT