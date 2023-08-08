تركيا تكشف حجم خسائر الحبوب إثر انفجار صوامع ميناء درينجا

نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التركي، ما تم تداوله عن خسارة 8 ملايين طن من الحبوب نتيجة الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في ميناء درينجا.

وقال المركز: "تبلغ سعة الصوامع في درينجا 95 ألف طن، وقد بلغت كمية الحبوب المخزنة في الصوامع التي وقع فيها الانفجار 75 ألف طن، وبحسب البيانات الأولية، تضرر حوالي 20٪ من هذه المخزونات، ولهذا فإن الحديث عن فقدان 8 ملايين طن من الاحتياطيات غير صحيح".

ووقع الانفجار أمس الاثنين في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

المصدر: تاس