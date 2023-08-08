السلطات تحقق..غضب في تركيا بعد سخرية حارس أمن من الصلاة وأتاتورك (فيديو)
يواجه حارس أمن سخر من أول رئيس للجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والصلاة خلال مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، السجن لمدة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات و5 أشهر.
ووجهت السلطات التركية للمشتبه به دفران يالتشين، لائحة اتهامات أعدها مكتب المدعي العام في اسطنبول، ضمنها "تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة"، و"الإهانة العلنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الشرطة"، بحسب صحيفة "جمهوريت" التركية.
الحبس عشر سنوات لحارس أمن سخر من الصلاة— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) August 8, 2023
اكتمل التحقيق مع حارس الأمن المشتبه به الذي سخر من الصلاة في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي لائحة الاتهام، طُلب حكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و 5 أشهر على المشتبه به. pic.twitter.com/eErndWVv1T
وبحسب التحقيق، سخر دفران يالتشين من الصلاة ومن كمال أتاتورك ودين الإسلام، كما قال كلمات وأفعالا مهينة في الفيديو الذي شاركه على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي يوم 9 مايو 2023.
وخلال دفاعه عن نفسه في مكتب المدعي العام، لم يقبل المشتبه به الاتهامات الموجهة إليه، وقدم إجابات فكاهية على الأسئلة. فيما طلب في لائحة الاتهامات سجن يالتشين بين 9 إلى 10 سنوات و5 أشهر.
المصدر: "جمهوريت"