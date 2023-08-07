بسبب احتجاج على زيادة إنتاج النفط والغاز.. الحكومة البريطانية تحظر التعامل مع "غرينبيس"

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الحكومة البريطانية حظرت على الإدارات الحكومية التعامل مع منظمة "غرينبيس"، بعد احتجاج أعضائها على زيادة إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول وممثل عن رئيس الوزراء البريطاني أن "الحكومة أمرت بفرض حظر كامل على التفاعل بين الإدارات الحكومية ومنظمة "السلام الأخضر" "غرينبيس"، وسط تصاعد التوترات مع المؤسسة غير الحكومية بعد الاحتجاج الأخير لنشطائها بمنزل رئيس الوزراء، ريشي سوناك".

واحتج نشطاء بيئيون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" في وقت سابق، على سياسة الحكومة، حيث صعدوا إلى سطح منزل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وقاموا بتغطيته بقماش أسود، في تصعيد لحملتهم ضد سياسة الحكومة للتنقيب عن النفط، كما أمضوا أكثر من ثلاث ساعات على السطح.

واحتجزت الشرطة خمسة أشخاص منهم، لكنها أطلقت سراحهم بعد ذلك بكفالة.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق، عزمها إصدار أكثر من مائة ترخيص جديد لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال في إطار خطة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، حيث أثار هذا القرار انتقادات العديد من المنظمات البيئية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي