الولايات المتحدة على موعد مع إعصار كبير يستبب بشل النشاط في العاصمة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المكاتب الحكومية في العاصمة واشنطن أغلقت أبوابها في وقت مبكر اليوم الاثنين، وذلك قبيل هبوب إعصار وشيك يتجه نحو العاصمة.

وذكرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية أن العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها ستكون تحت المراقبة المشددة، وذلك حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من اليوم الاثنين (04:00 صباح الثلاثاء بتوقيت موسكو)، بسبب احتمال هبوب إعصار كبير وهبوب الرياح القوية التي تهدد سكان المدينة.

وشرعت المدينة بإغلاق المؤسسات البلدية بشكل عاجل، واحدة تلو الأخرى، خلال النصف الثاني من اليوم، حيث المكتبات والمدارس ومكاتب الوكالات الحكومية.

ووفقا لنشرة مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي، اضطر موظفو هذه الشركات والمكاتب إلى ترك وظائفهم قبل الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو).

المصدر: نوفوستي