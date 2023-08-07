أفغانستان.. "طالبان" تشدد إجراءات محاربة السحر والشعوذة

أعلنت حركة "طالبان" أنها تعتزم تشديد إجراءات محاربة من يمارسون السحر والشعوذة وغيرها من الأعمال المتناقضة مع الشريعة الإسلامية، حيث توعدتهم بالعقاب.

وقال عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة التي شكلتها "طالبان" في أفغانستان، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، إن "السحرة والمشعوذين يجب محاكمتهم، وعليهم أن ينالوا العقاب وفقا لقوانين الشريعة".

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وأضاف مهاجر أن "السحرة والمشعوذين يتسببون بمشاكل في العائلات ويثيرون نزاعات بين الزوجين ويلحقون أضرارا بمشاريع الأعمال".

واعتبر أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون أساليب "السحر والشعوذة" من أجل زيادة ثرائهم.

ويذكر أن حركة "طالبان" استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس من عام 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، حيث شكلت الحركة حكومة جديدة في سبتمبر 2021.

المصدر: نوفوستي