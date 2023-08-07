الولايات المتحدة تجلي جزءا من موظفي سفارتها في النيجر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة أجلت جزءا من موظفي سفارتها في النيجر، فيما ساعدت نحو مائة آخرين من مواطنيها على مغادرة البلاد.

وقال ميلر: "بالنسبة للسفارة، أكملنا عملية إعادة منظمة يوم الجمعة، كما ساعدنا حوالي مائة مواطن أمريكي غادروا البلاد على متن طائرة مستأجرة يوم الجمعة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الرحلة نظمتها السلطات الأمريكية، مضيفا أن نحو "عشرين" أميركيا غادروا النيجر في رحلات نظمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وتم الإعلان عن إخلاء جزئي للسفارة الأمريكية بعد أن وضعت قوات الأمن النيجيرية رئيس البلاد، محمد بازوم، قيد الاعتقال. ووفقا لميلر، لا تزال الولايات المتحدة على اتصال مع كل من بازوم والمتمردين، معتمدة على حل دبلوماسي للأزمة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر، حيث يأتي القرار على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

المصدر: RT + نوفوستي