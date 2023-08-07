القائد العام للقوات الأوكرانية يطلع رئيس الأركان الأمريكي على الاحتياجات من الذخيرة والأسلحة

قال القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، إنه أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، مارك ميلي، على الوضع في الجبهة والاحتياجات الحالية خلال محادثة بينهما.

وتحدث زالوجني مع قائد الأركان المشتركة الأمريكية عن "الوضع العملياتي في الجبهة، وعمل القوات الأوكرانية الدفاعية والهجومية"، مضيفا أنه "ناقش الاحتياجات الحالية للقوات الأوكرانية من الأسلحة والذخيرة".

وقال زالوجني: "اتفقنا على الاستمرار في البقاء على اتصال والتفاعل بنشاط".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على محور جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وقبلها على محاور زابوروجيه، بتاريخ 4 يونيو الماضي.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 يوليو الماضي، أن هجوم القوات الأوكرانية لم يسفر عن أي نتائج تذكر، مؤكدا أنه من الواضح أن القيمين الغربيين على كييف يشعرون بخيبة أمل إزاء مسار هذه العملية.

كما أوضح بوتين أن كييف لا تنفعها "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ، ولا حتى إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين".

وقد أعلنت الدفاع الروسية اليوم، تقدم الجيش الروسي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصدّ جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني.

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المصدر: نوفوستي