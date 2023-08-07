روسيا توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو بسبب توفير طوكيو منصة لمنتدى منظمة غير مرغوب بها

أبلغت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفارة طوكيو لدى موسكو باحتجاجها، بعد توفير اليابان بشكل رسمي منصة لفائدة منتدى منظمة غير مرغوب بها في روسيا.

وذكرت الخارجية أن "روسيا وجهت احتجاجا للسفارة اليابانية في موسكو بخصوص توفير طوكيو، بشكل رسمي، منصة لمنتدى منظمة غير مرغوب بها في روسيا".

وأكدت الوزارة أنه "في حال تكرار الاستفزازات، يجب على طوكيو أن تكون مستعدة لإجراءات الرد الروسية التي ستصبح أكثر تأثيرا على المصالح اليابانية".

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المصدر: نوفوستي