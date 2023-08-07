طهران: العلاقات الإيرانية السعودية تسير نحو الأمام وقضية حقل "آرش" حقوقية وفنية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، لافتا إلى أن "السعودية تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مناسب".

وتطرق كنعاني في مؤتمر صحفي، إلى قضية الحقل النفطي الحدودي مع الكويت، مؤكدا أحقية إيران في الاستثمار فيه.

وأوضح كنعاني قائلا: "أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل آرش النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "يعود للشعب الإيراني الحق في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام".

المصدر: "فارس"