وزير الخارجية الصيني: الصين تلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية.

وأوضح وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وقال: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

المصدر: تاس