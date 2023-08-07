بالفيديو.. لحظة الانفجار الضخم في ميناء درينجا التركي

تداولت وسائل إعلام تركية مشاهد تظهر لحظة انفجار عنيف في ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية.

وقال رئيس بلدية درينجا، زيكي آيغون، للـ"سي ان ان ترك" إن الانفجار أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع في منطقة مساحتها 25 مترا".

وأكد أن "الحدث خطير، ووقع في منطقة في الميناء يتم فيها إفراغ القمح بالمغارف"، مبينا أنه "يوجد نحو 40 صومعة هنا انفجرت اثنتان منها".

المصدر: cnn turk + RT