إعلان حالة الطوارئ في ألاسكا بعد انهيار سد جليدي (فيديو)

أعلن مسؤولو مدينة جونو في ألاسكا حالة الطوارئ بعد انهيار سد جليدي بالقرب من المدينة، دمّر المباني.

وتلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "NWS" تقارير عن سقوط أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو ليلة السبت مع ارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى تآكل الضفاف.

Bystanders could only watch as a home collapsed into the Mendenhall River in Juneau, Alaska, amid major flooding and erosion caused by a new glacier lake outburst flood. https://t.co/GlRVSHI5Y6pic.twitter.com/5AfXld6mSY — ABC News (@ABC) August 6, 2023

وتحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية، وهي ظاهرة تزايدت نتيجة لتغير المناخ.

🇺🇸 [ USA / ALASKA ]



Mendenhall River en crue à Juneau



(05/08/23 📹 Crude Magazine)pic.twitter.com/Xsdfrk3QPu — Alexandre (@alex_le_bars) August 6, 2023

وبلغ مستوى المياه في بحيرة ميندنهال ما يقرب من 15 قدما (4.6 م) في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

🌊 Alaska home collapses into raging river amid glacial floods - state of emergency declared House collapses into Mendenhall River in Alaska's capital Juneau after record-breaking glacial flooding in city - officials urge residents and tourists to be on alert after several homes… pic.twitter.com/PPyPZl9UV2 — Peacemaker (@jardacarda72) August 7, 2023

ووفقا لـ "NWS" فإن مستويات المياه تنحسر بسرعة على نهر مندنهال في ألاسكا، لكن التحذير من الفيضانات ظل ساريا حتى الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر: ABC