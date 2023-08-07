وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو يتوجه إلى نيامي للتضامن مع النيجر

أعلن جيش مالي أنه سيرسل بالتعاون مع بوركينا فاسو وفدا رسميا مشتركا إلى نيامي تضامنا مع النيجر على خلفية تلويح دول غرب إفريقيا بالتدخل العسكري لمواجهة الانقلاب على محمد بازوم.

وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل، عبد الله مايغا، إن "بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد الى نيامي يرأسه وزير مالي".

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وشدد على أن الهدف من ذلك "إظهار تضامن البلدين مع شعب النيجر الشقيق".

وذكرت وزارة الخارجية في النيجر أنه من المتوقع وصول الوفد في وقت لاحق الاثنين.

ويأتي الإعلان عن الزيارة في أعقاب انتهاء المهلة التي منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" للمجلس العسكري في النيجر، لإعادة النظام الدستوري وتحرير الرئيس بازوم المعتقل منذ الانقلاب في 26 يوليو.

ولوحت "إكواس" التي تقودها نيجيريا باللجوء إلى القوة في حال عدم تحقيق هذه المطالب بنهاية المهلة، كما فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر.

المصدر: ا ف ب