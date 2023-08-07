روما: ليس بوسع أوروبا فتح جبهة في إفريقيا إلى جانب جبهة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن "أوروبا منخرطة في العديد من الجبهات العسكرية وأولها أوكرانيا، ولا يمكنها فتح مواجهة أخرى في إفريقيا".

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، أكد تاياني أنه "لا يمكن لأوروبا أن تتحمل مواجهة مسلحة ولا يجب أن ينظر إلينا على أننا مستعمرون جدد لإفريقيا. على العكس من ذلك، يجب أن ننشئ تحالفا جديدا مع الدول الإفريقية وهو تحالف غير استغلالي".

وأضاف: "هناك شيء واحد مؤكد: أوروبا منخرطة في العديد من الجبهات العسكرية، أوكرانيا في المقدمة ولا يمكننا فتح صراع آخر في إفريقيا".

وأضاف أنه "من الصواب" تحرير الرئيس المعزول المحتجز في القصر الرئاسي محمد بازوم، ولكن ليس علينا نحن فعل ذلك. أمريكا حذرة جدا في هذا الصدد، ولا يمكن تصور تدخلها عسكريا في النيجر"، معتبرا أن "عملية التحرير (للرئيس بازوم) ستكون ثمرة عمل شاق وطويل، والطريقة الوحيدة الآن هي تمديد المهلة للانقلابيين".

المصدر: "آكي"