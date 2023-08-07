وفد من 24 نائبا ديمقراطيا أمريكيا يزور إسرائيل والضفة الغربية

من المقرر أن يزور وفد من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب الأمريكي إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وسيعقد الوفد بقيادة الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز والنائب ستيني هوير، "اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين"، بحسب بيان صادر عن مكتب هوير.

وقال البيان: "من بين القضايا المزمع مناقشتها، الإصلاح القضائي الإسرائيلي، والجهود المبذولة لمنع إيران من أن تصبح قادرة على امتلاك القدرة النووية، وآفاق حل الدولتين، ومكافحة الإرهاب، وتطوير اتفاقيات إبراهيم".

بدوره، قال جيفريز: "بهذه الرحلة، يعيد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين تأكيد التزامنا بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي علاقة راسخة في قيمنا الديمقراطية المشتركة والمصالح الجيوسياسية المتبادلة".

المصدر: i24 news