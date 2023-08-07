"هل تريدونني أن أدعو للقتل؟".. جدل بعد دعوة قس أوكراني لمصالحة "الشعبين العظيمين" (فيديو)

دعا كاهن من كاتدرائية أوجغورود للروم الكاثوليك في مدينة أوجغورود في غرب أوكرانيا إلى المصالحة بين "الشعبين العظيمين" في أوكرانيا وروسيا، مما أثار حفيظة صحفية محلية.

وقال القس رومان كوراخ خلال قداس في الكاتيدرائية: "نطلب حقا من الرب أن يفعل هذه المعجزة، وهي المصالحة بين هذين الشعبين العظيمين في أوكرانيا وروسيا.. حتى لا يقتل هذان الشعبان الشقيقان بعضهما البعض، وإنما ليبنيا ملكوت السماء هنا على الأرض ويدخلا ذات يوم السماء معا ويمجدا الرب".

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وكتبت الصحفي داريا سيبيغينا عبر "فيسبوك"، أنها سمعت صدفة كلام القس الذي كان يبث عبر مكبرات الصوت، وهي تمر بجانب الكاتدرائية.

وأضافت أنها صدمت بهذا الكلام، ولا سيما بأن أحدا من عشرات الحاضرين في القداس لم يعترض عليه حيث "استمع الناس إلى العظة حتى النهاية بصمت وغادروا".

ودخلت الصحفية مبنى الكاتدرائية لتجادل القس ولاحقا نشرت مقاطع فيديو للمشهد.

وفي أحد المقاطع يقول القس إنه "ليس هو من قال ذلك وإنما المسيح"، كما ذكر أن شقيقه يقاتل في الجبهة.

وقالت له الصحفية: "لا يمكنك القول إن أوكرانيا وروسيا شعبان شقيقان".

فرد عليها: "يمكنني أن أقول ما أريده يا عزيزتي"، وتابع: "ماذا تريدونني أن أدعو الناس إلى القتل؟؟"

قالت: "أنت باركت الروس".

قال: "نعم باركت"، مؤكدا ردا على سؤال، أنه لن يتراجع عن موقفه هذا حتى لو لقي أخوه مصرعه.

المصدر: وسائل إعلام روسية وأوكرانية