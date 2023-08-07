 
مباشر

نتنياهو: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن إن توفرت الإرادة السياسية لذلك

أخبار العالم

نتنياهو: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن إن توفرت الإرادة السياسية لذلك
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vthb

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمكن لإسرائيل والسعودية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حتى لو لم يتبادل البلدان الاعتراف.

وأشار نتنياهو لوكالة "بلومبيرغ" إلى أنه يمكن لإسرائيل والسعودية إنشاء "ممر اقتصادي" يمر عبر شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا، يشمل الطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات.

إقرأ المزيد
تقرير إسرائيلي: السعودية تطالب بخطوات مهمة بخصوص التطبيع مع تل أبيب
تقرير إسرائيلي: السعودية تطالب بخطوات مهمة بخصوص التطبيع مع تل أبيب

وقال: "يبدو لي أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك بغض النظر عما إذا كان السلام قد تم رسميا بيننا أم لا".

وأضاف أنه "إذا كانت هناك رغبة سياسية، فستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع والسلام الرسمي بين إسرائيل والسعودية".

واعتبر أن هذا الوضع سيكون له "نتائج اقتصادية هائلة للمستثمرين".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا