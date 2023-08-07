الداخلية الروسية تصدر مذكرة باعتقال مذيعة أوكرانية طالبت بقتل الروس

أصدرت الداخلية الروسية مذكرة باعتقال المذيعة الأوكرانية يانينا سوكولوفا، بعد إعلانها عبر إحدى القنوات الأوكرانية عن ضرورة "قتل الروس بلا رحمة لمجرد أنهم روس".

وجاء في مذكرة الاعتقال: "توقيف يانينا سوكولوفا المطلوبة بموجب قانون العقوبات الروسي"، دون الإشارة إلى المادة في قانون العقوبات المطلوبة بموجبها.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في أغسطس الماضي أنها تتحرى في تصريحات سوكولوفا التي "أيدت فيها قتل الشعب الروسي على أساس قومي بلا رحمة"، كما مارست مؤخرا نشر أنباء ملفقة تشوه سمعة الجيش الروسي.

المصدر: RT