طاجيكستان.. 10 قتلى إثر صدم شاحنة عددا من السيارات والمنازل (صور+فيديو)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بحادث سير مروع مساء الأحد في مدينة كولاب جنوبي طاجيكستان.

أكدت ذلك الناطقة باسم لجنة الطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان أوميدا يوسفي، مضيفة في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن المصابين تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث على الطريق السريع دوشنبي - كولاب – خاروغ، حيث ضربت الشاحنة عدة سيارات قبل أن تصطدم بمنازل واقعة على جانب الطريق قرب سوق "سوموني".

وحسب الداخلية الطاجيكية، فإن الشاحنة التي كانت تسير في طريق منحدر، تعرضت لعطل في فرامل.

المصدر: "نوفوستي"