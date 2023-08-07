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إخلاء قرية مجاورة لمطار "فوستوتشني" بإجراء وقائي قبيل إطلاق "سويوز" لاستكشاف الجانب المظلم من القمر

الفضاء

إخلاء قرية مجاورة لمطار
Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أعلن رئيس بلدية فيرخني بورينينسكي بإقليم خاباروفسك الروسي، أنه تقرر إجلاء سكان قرية شاختينسك بإطار الإجراءات الوقائية لإطلاق صاروخ "سويوز" في برنامج غزو الجانب المظلم من سطح القمر.

وأشار أليكسي ماسلوف إلى أنه في 7 أغسطس، عُقد الاجتماع الأول لإعداد خطة عمل في حال مرور الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "لونا-25" فوق بلدة فيرخني بورينينسكي، في إطار البرنامج الروسي لاستكشاف الجانب المظلم من سطح القمر.

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ويجري التخطيط لإطلاق صاروخ "سويوز-2.1بي" من مطار فوستوشني الفضائي في 11 أغسطس.

وتتركز المهمة الأساسية لسفينة "لونا-25" على تنفيذ عملية هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي على سطح القمر لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

المصدر: تاس

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