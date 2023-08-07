طهران.. مقتل 4 من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة مبان غير مرخصة (فيديو)

قتل أربعة من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة أبنية غير مرخصة في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد.

🔻جسد ۲ پلیس از زیر آوار ریزش ساختمان درحال ساخت در جنوب تهران کشف شد pic.twitter.com/V7M6Iusa8r — خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) August 6, 2023

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران إنه تم الإبلاغ بانهيار مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في بلدة الأحمدية بحي خلازير (المنطقة 19)، وتم إرسال سيارات الإطفاء، إلى جانب عدد من الرافعات ومعدات إزالة الأنقاض، إلى موقع الحادث في شارع الشوكوفه الغربي.

ریزش چند ساختمان در جنوب #تهران

۴ مامور #پلیس و ۲ نیروی #شهرداری در زیرآوار pic.twitter.com/ijyNFtBUon — Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) August 6, 2023

وبناء على أمر السلطة القضائية، تم هدم عدد من المباني غير المرخصة، وبسبب عدم مراعاة احتياطات السلامة أدت أعمال الإزالة إلى مقتل 4 أشخاص وتم التعرف على ضابطي شرطة بين القتلى.

🔴 لحظه خروج پیکر دو مامور پلیس از زیر آوار ریزش ساختمان در جنوب تهران pic.twitter.com/JiVKldkia9 — AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) August 6, 2023

المصدر: وكالة تسنيم