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طهران.. مقتل 4 من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة مبان غير مرخصة (فيديو)

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طهران.. مقتل 4 من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة مبان غير مرخصة (فيديو)
طهران
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قتل أربعة من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة أبنية غير مرخصة في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران إنه تم الإبلاغ بانهيار مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في بلدة الأحمدية بحي خلازير (المنطقة 19)، وتم إرسال سيارات الإطفاء، إلى جانب عدد من الرافعات ومعدات إزالة الأنقاض، إلى موقع الحادث في شارع الشوكوفه الغربي.

وبناء على أمر السلطة القضائية، تم هدم عدد من المباني غير المرخصة، وبسبب عدم مراعاة احتياطات السلامة أدت أعمال الإزالة إلى مقتل 4 أشخاص وتم التعرف على ضابطي شرطة بين القتلى.

المصدر: وكالة تسنيم

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