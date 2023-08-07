الولايات المتحدة.. حريق ضخم يلتهم مستودع بلاستيك في ولاية نيو مكسيكو (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا مهولا اندلع في مستودع للبلاستيك في ولاية نيو مكسيكو، مساء يوم الأحد.

وقالت قناة KOB4 إن "فرق الإطفاء تكافح حريقا بمستودع كبير في "ميسا ديل سول"، اندلع اليوم الأحد".

ويقع مستودع تخزين البلاستيك في ضواحي مدينة باكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ووفقا لرجال الإطفاء، فقد اجتاح جميع أجزاء المستودع، فيما لم يتم حتى الآن السيطرة عليه.

ويتضح من لقطات القناة التلفزيونية وفيديو شهود العيان المنشور على منصة "إكس"، أن أعمدة دخان أسود كثيف ترتفع لعشرات الأمتار في السماء فوق موقع الحريق، كما تظهر ألسنة اللهب.

المصدر: RT